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Новости Hardware Алексей Сычёв
Младшие модели Intel Alder Lake-S уже можно купить в Германии
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Всего несколько часов осталось до официального анонса процессоров Intel Alder Lake-S, лишённых свободного множителя, поэтому нет ничего удивительного в готовности начать их продажу даже со стороны крупных интернет-магазинов, не говоря уже о более мелких участниках рынка. В немецком Amazon процессоры Core i5-12500, Core i5-12400 и Core i5-12400F можно купить с доставкой в Россию.

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Источник изображения: Amazon.de

Большого смысла именно в трансграничной покупке в данном случае нет, поскольку в российской рознице новинки рискуют появиться в ближайшие дни. Идейным же сторонникам обескровливания отечественных продавцов стоит учитывать, что Amazon перечисленные процессоры обещает доставить в Россию не позже 17 января.

Источник изображения: Amazon.de

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Напомним, что коробочные версии процессоров данной серии оснащаются штатным кулером, доказавшим неплохую эффективность и привлекающим внимание новым дизайном с пластиковой «короной» поверх основного радиатора.

#intel #alder lake-s #lga 1700 #боксовый кулер
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