Ресурс DigiTimes вчера решил начать рабочую неделю с сообщения о намерениях компании Samsung Electronics поднять цены на собственные твердотельные накопители в текущем квартале. Продукция этой марки достаточно востребована среди энтузиастов, поскольку накопители Samsung демонстрируют высокий уровень быстродействия.
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Данное решение будет тем необычнее с учётом стремления других производителей SSD снизить цены на собственную продукцию на величину до 10% ради привлечения покупателей. Получается, что разрыв в цене между изделиями Samsung и её конкурентов в этом квартале только увеличится.