Смена календарного года стала для отраслевых аналитиков привычным поводом обновить прогнозы по наиболее привлекательным для инвестиций ценным бумагам полупроводникового сектора, и специалисты Goldman Sachs к числу фаворитов отнесли акции AMD.
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В прошлом году курс акций AMD вырос на 57%, но они сохранят потенциал для дальнейшего роса и в этом году, как считают авторы прогноза. Компания продолжит укреплять позиции в серверном сегменте, наверняка получит от поставщиков гарантии увеличения объёмов производства продукции, а также оптимизирует соотношение доходов и затрат для дальнейшего увеличения нормы прибыли. По мнению экспертов Goldman Sachs, акции AMD подорожают минимум на 20% от текущего уровня. Как и в прошлом году, компания должна ежеквартально будет повышать итоговый прогноз по увеличению выручки.