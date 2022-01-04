Прогноз по годовой выручке будет повышаться ежеквартально.

Смена календарного года стала для отраслевых аналитиков привычным поводом обновить прогнозы по наиболее привлекательным для инвестиций ценным бумагам полупроводникового сектора, и специалисты Goldman Sachs к числу фаворитов отнесли акции AMD.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

В прошлом году курс акций AMD вырос на 57%, но они сохранят потенциал для дальнейшего роса и в этом году, как считают авторы прогноза. Компания продолжит укреплять позиции в серверном сегменте, наверняка получит от поставщиков гарантии увеличения объёмов производства продукции, а также оптимизирует соотношение доходов и затрат для дальнейшего увеличения нормы прибыли. По мнению экспертов Goldman Sachs, акции AMD подорожают минимум на 20% от текущего уровня. Как и в прошлом году, компания должна ежеквартально будет повышать итоговый прогноз по увеличению выручки.