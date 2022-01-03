Использование не самого популярного среди оверклокеров процессора порой позволяет автору эксперимента выделиться на фоне конкурентов без достижения сверхвысоких частот. По всей видимости, на эту особенность делал ставку и американский энтузиаст Splave, который занял второе место в Geekbench3 Multi Core среди процессоров с 12 ядрами, воспользовавшись Intel Core i7-12700K в сочетании с жидким азотом.
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На частоте 6.67 ГГц этот представитель семейства Alder Lake-S сохранил активность 12 ядер (8 + 4) и 20 потоков. Это позволило занять не только второе место среди процессоров с аналогичным номинальным количеством ядер, но и в модельном зачёте. В тесте Cinebench R20 частота не превысила 6.6 ГГц, но этого хватило для получения 12 534 баллов и достижения второго места среди всех процессоров с 12 ядрами. Как и в предыдущих экспериментах данного автора, в основе стенда лежала материнская плата ASRock Z690 Aqua OC.