Как отмечает Electrek, по итогам прошлого квартала компании Tesla удалось выпустить 305 840 электромобилей и поставить 308 600 транспортных средств на электротяге. Всего 2,5% годового ассортимента приходилось на комбинацию Model S и Model X, остальное количество формировали более демократичные Model Y и Model 3. Весь 2021 год компания завершила поставкой более 936 тысяч электромобилей.
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Да, до символического рубежа в 1 млн электромобилей Tesla так и не добралась, но в условиях дефицита компонентов и такой результат можно считать впечатляющим, особенно на фоне ожиданий аналитиков, которые итогу четвёртого квартала приписывали максимум 265 тысяч электромобилей. Технически, уже сейчас Tesla способна силами всего двух предприятий в Калифорнии и Шанхае выпускать по 1,2 млн электромобилей в год. В текущем году к ним присоединятся площадки в Берлине и Техасе, что позволит дополнительно увеличить объёмы производства, хотя их наращивание и будет постепенным.