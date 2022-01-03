Но прошлый год завершила с 936 тысячами поставленных машин.

Как отмечает Electrek, по итогам прошлого квартала компании Tesla удалось выпустить 305 840 электромобилей и поставить 308 600 транспортных средств на электротяге. Всего 2,5% годового ассортимента приходилось на комбинацию Model S и Model X, остальное количество формировали более демократичные Model Y и Model 3. Весь 2021 год компания завершила поставкой более 936 тысяч электромобилей.

реклама

Источник изображения: Tesla

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Да, до символического рубежа в 1 млн электромобилей Tesla так и не добралась, но в условиях дефицита компонентов и такой результат можно считать впечатляющим, особенно на фоне ожиданий аналитиков, которые итогу четвёртого квартала приписывали максимум 265 тысяч электромобилей. Технически, уже сейчас Tesla способна силами всего двух предприятий в Калифорнии и Шанхае выпускать по 1,2 млн электромобилей в год. В текущем году к ним присоединятся площадки в Берлине и Техасе, что позволит дополнительно увеличить объёмы производства, хотя их наращивание и будет постепенным.