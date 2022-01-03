По итогам прошлого она выросла на 26%.

Как отмечает CNBC, специалисты Euler Hermes обозначили основные тенденции, с которыми полупроводниковая отрасль столкнётся в этом году. Если по итогам прошлого года совокупная выручка участников рынка выросла на 26% до $553 млрд, то в текущем году она вырастет ещё на 9% до $600 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

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Авторы прогноза не исключают, что в сегменте ПК и смартфонов произойдёт нормализация спроса, и для производителей это может стать неприятной неожиданностью. На способность поставщиков снабжать клиентов полупроводниковыми компонентами по-прежнему будут негативно влиять пандемия и разного рода стихийные бедствия, последствия которых усугубляются региональной концентрацией профильных производств в Азии. Противостояние США и Китая на политической арене тоже будет сдерживать развитие электронной промышленности КНР и сказываться на других участниках внешнеторговой деятельности.