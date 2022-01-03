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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С этого года Apple перестанет использовать процессоры Intel в новых моделях ПК
Последние устройства в очереди на миграцию будут представлены в июне.
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Начать год с прогнозов по обновлению ассортимента продуктов Apple решил ресурс Bloomberg и его штатный специалист по этому вопросу – Марк Гурман (Mark Gurman). Главной интригой, по мнению автора, останется способность Apple до конца года анонсировать своё устройство виртуальной или дополненной реальности. Пока профильные функции внедряются в смартфоны марки, но выделенной гарнитуры в ассортименте компании из Купертино нет.

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Источник изображения: Apple

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Не менее важным изменением окончательный переход Apple на использование процессоров собственной разработки в семействе Mac. В этом году такой переход смогут осуществить Mac Pro и iMac Pro, процессорами M1 Pro и M1 Max с ними поделится MacBook Pro. Планшет iPad Pro в этом отношении может остаться пионером соответствующей миграции, поскольку первым перейдёт на использование процессоров поколения M2. Смартфоны и часы марки Apple в этом году тоже будут активно обновляться, а в первом полугодии может появиться аппарат iPhone SE с поддержкой сетей 5G.

#intel #apple #mac #apple m1 max
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ACDCOVER
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Ну да, чукча не читатель - чукча писатель. У интела на два физических ядра больше, а в играх несмогла, потоков одинаково. 10/16 vs 8/16 Никакого превосходство в играх.
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LEVAK
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Тут религиозные чувства сектантов сильно задеты. 30-ая серия как была шлаком, так и осталась. И вся массовка быстро её скинет, как тока появится 40-ая.
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omoikane
08:44
так а причем тут вообще какое практическое использование коммерческого продукта и поделки просто для себя? Ерунда вообще, а не доводы у тебя. Туда в принципе больше дисплей не впихнешь, на ретро уже п...
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Я это здесь оставлю попробуй догадаться чья эта архитектура и кому она принадлежит что вид до сих пор ею пользуется амд . Ответ это Nehalem-X а теперь сравни с любым Zen.Хахахахах как же Ам...
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Evil Moose
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Да ладно, французы, думаю новым немцам апплодируют - и промышленники и энергетики. Станет дойчлянд, как Испания, только северней - аграрной (т.е. в случае широт немчуры - брюквенной) сверхдержавой с т...
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