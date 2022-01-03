Последние устройства в очереди на миграцию будут представлены в июне.

Начать год с прогнозов по обновлению ассортимента продуктов Apple решил ресурс Bloomberg и его штатный специалист по этому вопросу – Марк Гурман (Mark Gurman). Главной интригой, по мнению автора, останется способность Apple до конца года анонсировать своё устройство виртуальной или дополненной реальности. Пока профильные функции внедряются в смартфоны марки, но выделенной гарнитуры в ассортименте компании из Купертино нет.

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Источник изображения: Apple

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Не менее важным изменением окончательный переход Apple на использование процессоров собственной разработки в семействе Mac. В этом году такой переход смогут осуществить Mac Pro и iMac Pro, процессорами M1 Pro и M1 Max с ними поделится MacBook Pro. Планшет iPad Pro в этом отношении может остаться пионером соответствующей миграции, поскольку первым перейдёт на использование процессоров поколения M2. Смартфоны и часы марки Apple в этом году тоже будут активно обновляться, а в первом полугодии может появиться аппарат iPhone SE с поддержкой сетей 5G.