Американский энтузиаст Splave вчера не стал ограничиваться единственным рекордом, в котором принял участие процессор Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S. В тесте HWBot X265 4K данный экземпляр продемонстрировал способность сохранять стабильность на частоте 6833 МГц.
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Как и в прошлый раз, в основе испытательного стенда лежала материнская плата ASRock Z690 Aqua OC, а для охлаждения процессора и оперативной памяти использовались резервуары с жидким азотом.
В тесте HWBot X265 4K был получен результат 35,98 кадра в секунду, что соответствует первому месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. На частоте 6833 МГц процессор сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков. В абсолютном рейтинге результат соответствует лишь 164-му месту.