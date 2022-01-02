Одним из первых квартальных отчётов в январе станет доклад Tesla о количестве выпущенных и отгруженных в минувшем трёхмесячном периоде электромобилей. По мнению аналитиков Loup Ventures, в наступившем году компания сможет поставить от 1,2 до 1,3 млн электромобилей, а специалисты Deutsche Bank рассчитывают на все 1,47 млн.
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Многие эксперты сходятся во мнении, что прошлый квартал Tesla завершила с 270-280 тысячами доставленных электромобилей, и это выведет её на 900 тысяч реализованных за год машин. До символического рубежа в 1 млн электромобилей компания не дотянет, но и такой результат можно считать впечатляющим на фоне позапрошлогоднего объёма в 500 тысяч электромобилей, особенно с учётом дефицита компонентов, который наблюдался в ушедшем году.