Через пару дней будет проведена трансляция NVIDIA, в ходе которой вице-президент компании Джефф Фишер (Jeff Fischer) должен рассказать о новых представителях семейства GeForce RTX, включая мобильное графическое решение GeForce RTX 3080 Ti, а также настольные GeForce RTX 3090 Ti и GeForce RTX 3050. Если же перевести календарь на 21 марта, то мероприятие GTC в привычном уже гибридном формате намеревается открыть основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang).
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Некоторые источники, активно используемые блогерами на страницах нашего сайта, имеют основания считать, что в марте NVIDIA представит архитектуру Hopper, которая будет использоваться в сегменте ускорения вычислений в последующие пару лет. Этим графическим процессорам специального назначения слухи приписывают использование не только передового техпроцесса TSMC, но и многокристальной компоновки.