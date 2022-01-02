Выступление назначено на 21 число.

Через пару дней будет проведена трансляция NVIDIA, в ходе которой вице-президент компании Джефф Фишер (Jeff Fischer) должен рассказать о новых представителях семейства GeForce RTX, включая мобильное графическое решение GeForce RTX 3080 Ti, а также настольные GeForce RTX 3090 Ti и GeForce RTX 3050. Если же перевести календарь на 21 марта, то мероприятие GTC в привычном уже гибридном формате намеревается открыть основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang).

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Источник изображения: NVIDIA

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Некоторые источники, активно используемые блогерами на страницах нашего сайта, имеют основания считать, что в марте NVIDIA представит архитектуру Hopper, которая будет использоваться в сегменте ускорения вычислений в последующие пару лет. Этим графическим процессорам специального назначения слухи приписывают использование не только передового техпроцесса TSMC, но и многокристальной компоновки.