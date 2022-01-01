Появление в продаже в Южной Америке более дешёвых моделей процессоров Intel семейства Alder Lake-S неизбежно породило ряд экспресс-обзоров в исполнении местных авторов, поэтому ресурсу VideoCardz не составило труда найти интересные информационные поводы в этот традиционно скудный на новости день года.
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Чилийские обозреватели протестировали процессор Intel Core i5-12400F со штатным кулером, который уже успел привлечь к себе внимание общественности. Под нагрузкой в виде тестов Cinebench или Blender в закрытом корпусе процессор работал на частоте 3990 МГц при активности всех ядер, максимальная температура при этом не превысила 81 градуса Цельсия, что для охладителя подобной конструкции весьма неплохо. Анонс более доступных моделей Alder Lake-S состоится в ближайшие дни, поэтому для формирования окончательных выводов об их потребительских качествах потребуется время.