Американский энтузиаст Splave дал понять, что в первые дни нового года актуальность разгона процессоров семейства Alder Lake-S не снизится. Свой экземпляр Core i9-12900K он разогнал до 6934 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате ASRock Z690 Aqua OC, оперативная память Team Group на чипах SK hynix при этом работала в режиме DDR5-7235.
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На частоте 6934 МГц процессор сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков.
Набрав 84 302 балла в Geekbench3 Multi Core, этот процессор продемонстрировал лучший результат среди моделей с восемью ядрами, равно как и в модельном зачёте.