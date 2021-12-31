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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Было бы наивно полагать, что современное литографическое производство обладает высокой самодостаточностью и может быть организовано буквально в чистом поле. Согласившись построить предприятие по контрактному выпуску чипов на территории штата Аризона, тайваньская компания TSMC вынуждена была воссоздавать на этом месте привычную для себя производственную инфраструктуру.

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По информации DigiTimes, тайваньский гигант уже привлёк на землю Аризоны своих привычных партнёров – например, тех, кто поставляет технологическое оборудование, расходные материалы и оказывает сопутствующие услуги.

Источник изображения: DigiTimes

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Предприятие TSMC в Аризоне начнёт работу в 2024 году и сможет снабжать американских клиентов 5-нм продукцией. Американские власти рассчитывают со временем увеличить количество профильных предприятий на территории штата до шести штук.