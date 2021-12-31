Некоторые ретроклокеры, кажется, своей настойчивостью стараются опровергнуть тезис о невозможности вхождения в одну реку дважды, поскольку регулярно повторяют эксперименты по разгону тех моделей процессоров, чей частотный потенциал давно хорошо изучен. Австралийский энтузиаст Chilli-Man, например, взялся за имеющийся в его распоряжении процессор AMD FX-8320, выборка HWBot которого в модельном зачёте насчитывает 162 записи.
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Жидкий азот позволил автору эксперимента поднять частоту процессора до 8217 МГц, что для семейства Vishera не так уж высоко, но в модельном зачёте это позволило занять пятое место.
Кстати, два из мест в первой тройке результатов по этой модели занимают наши соотечественники, и лучший результат соответствует частоте 8553 МГц.