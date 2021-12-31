Немецкий оверклокер CENS свой инженерный образец Intel Core i9-12900K в рамках очередного эксперимента с использованием жидкого азота смог продвинуть на вершину рейтинга Geekbench3 Multi Core среди моделей с восемью ядрами.
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Частоту процессора удалось поднять до 6900 МГц, при этом под вычислительной нагрузкой указанного характера он сохранял стабильность при активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков.
Набрав 83 709 баллов в Geekbench3 Multi Core, данный экземпляр процессора Core i9-12900K одновременно стал лучшим в модельном зачёте. В ходе эксперимента использовалась материнская плата EVGA Z690 DARK версии K|ngp|n Edition, а термоинтерфейс и резервуар для жидкого азота были предоставлены маркой K|ngp|n Cooling. Модули памяти Team Group были заточены под режим DDR5-7200 при значении таймингов 1T.