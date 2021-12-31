Как отмечает CNBC, в своём новогоднем обращении к персоналу Huawei Technologies председатель совета директоров Гуо Пин (Guo Ping) сослался на сложные рыночные условия, политизацию технологической сферы и растущую деглобализацию в качестве основных факторов, вызвавших снижение выручки китайской корпорации на 28,8% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютном выражении, надо сказать, $99 млрд выручки – это не так уж плохо, но до сих пор компании удавалось ежегодно её увеличивать, и с таким резким сокращением Huawei по итогам года сталкивается впервые.
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Очевидно, что сильно влияющий на общую выручку Huawei бизнес по выпуску смартфонов был основательно подорван американскими санкциями. Доля марки Huawei в сегменте смартфонов не превышает 4%, а Honor вынуждена была обрести самостоятельность. Бизнес Huawei по реализации телекоммуникационного оборудования операторам связи демонстрировал стабильность в уходящем году, несмотря на попытки США принудить клиентов компании в разных странах отказаться от оборудования этой китайской марки при развитии сетей 5G. В дальнейшем Huawei собирается больше внимания уделять умным устройствам и электромобилям.