Китайские регуляторы до конца текущего года так и не вынесли своего решения по поводу сделки между AMD и Xilinx, о которой было объявлено в октябре 2020 года. Теперь стороны рассчитывают, что одобрение будет получено до конца первого квартала 2022 года, и продолжают говорить о прогрессе в согласовании условий сделки.
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Пока никаких изменений в условиях сделки не предусмотрено. Если в первом варианте обмен акций Xilinx на акции AMD в пропорции 1,7234 за штуку принёс бы акционерам первой $35 млрд, то за прошедшее с октября прошлого года время курс акций AMD вырос более чем на 60%, и теперь денежный эквивалент сделки при существующей схеме конверсии вынудил бы AMD потратить $62 млрд. Будут ли финансовые условия сделки скорректированы с учётом этого обстоятельства, наверняка станет ясно в следующем квартале.