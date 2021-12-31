Уже не $35 млрд, а все $62 млрд!

Китайские регуляторы до конца текущего года так и не вынесли своего решения по поводу сделки между AMD и Xilinx, о которой было объявлено в октябре 2020 года. Теперь стороны рассчитывают, что одобрение будет получено до конца первого квартала 2022 года, и продолжают говорить о прогрессе в согласовании условий сделки.

реклама

Источник изображения: AMD, Xilinx

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Пока никаких изменений в условиях сделки не предусмотрено. Если в первом варианте обмен акций Xilinx на акции AMD в пропорции 1,7234 за штуку принёс бы акционерам первой $35 млрд, то за прошедшее с октября прошлого года время курс акций AMD вырос более чем на 60%, и теперь денежный эквивалент сделки при существующей схеме конверсии вынудил бы AMD потратить $62 млрд. Будут ли финансовые условия сделки скорректированы с учётом этого обстоятельства, наверняка станет ясно в следующем квартале.