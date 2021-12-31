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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD рискует сильно переплатить за активы Xilinx
Уже не $35 млрд, а все $62 млрд!
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Китайские регуляторы до конца текущего года так и не вынесли своего решения по поводу сделки между AMD и Xilinx, о которой было объявлено в октябре 2020 года. Теперь стороны рассчитывают, что одобрение будет получено до конца первого квартала 2022 года, и продолжают говорить о прогрессе в согласовании условий сделки.

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Источник изображения: AMD, Xilinx

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Пока никаких изменений в условиях сделки не предусмотрено. Если в первом варианте обмен акций Xilinx на акции AMD в пропорции 1,7234 за штуку принёс бы акционерам первой $35 млрд, то за прошедшее с октября прошлого года время курс акций AMD вырос более чем на 60%, и теперь денежный эквивалент сделки при существующей схеме конверсии вынудил бы AMD потратить $62 млрд. Будут ли финансовые условия сделки скорректированы с учётом этого обстоятельства, наверняка станет ясно в следующем квартале.

#amd #сделка #xilinx
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