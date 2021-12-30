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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-7960X на частоте 4786 МГц занял первое место в y-cruncher Pi-1b
И без помощи жидкого азота!
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Энтузиаст Oldscarface из Нидерландов решил напомнить посетителям ресурса HWBot о существовании процессоров Intel с 16 ядрами в настольном сегменте, воспользовавшись для этого моделью Core i9-7960X семейства Skylake-X, частота которой при помощи каскадной системы фазового перехода была повышена до 4786 МГц. Недавно набравший определённую популярность тест y-cruncher Pi-1b в данном случае был пройден за 15,575 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Oldscarface

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Этот результат является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами. Использование каскадной «фреонки» заслуживает отдельного упоминания, поскольку большинство подобных рекордов устанавливается при помощи жидкого азота. В конкретном случае рабочая температура процессора под нагрузкой не превышала 6 градусов Цельсия.

#intel #экстремальный разгон #skylake-x
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