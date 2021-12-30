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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В структуре SK hynix бизнес Intel по выпуску твердотельной памяти будет существовать под именем Solidigm
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После получения одобрения со стороны китайских антимонопольщиков SK hynix смогла формально завершить первый этап покупки бизнеса Intel по выпуску микросхем твердотельной памяти, как напоминает Reuters. Выплатив $7 млрд, корейская сторона получит в оперативное управление китайское предприятие Fab 68, на котором Intel наладила выпуск памяти типа 3D NAND.

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Источник изображения: Reuters

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Лишь к марту 2025 года SK hynix выплатит оставшиеся $2 млрд, после чего переведёт в свой штат сотрудников китайского предприятия, а также получит контроль над сопутствующей интеллектуальной собственностью. Управлять бизнесом будет дочерняя компания Solidigm со штаб-квартирой в Калифорнии, которую возглавит бывший старший вице-президент Intel Роб Крук (Rob Crooke).

#intel #полупроводники #nand #sk hynix #сделка
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