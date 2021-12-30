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Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron тоже призналась, что пострадала от локдауна в китайском Сиане
Как и Samsung, она сможет выпустить меньше памяти, чем планировала.
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Компания Samsung Electronics заявила, что работа её предприятия в Сиане пострадала из-за решения властей этого города ограничить перемещение жителей в его пределах. Здесь у корейского гиганта расположено предприятие по выпуску микросхем памяти. Micron Technology, как отмечает Bloomberg, тоже располагает предприятием в этом городе, оно специализируется на тестировании и упаковке микросхем оперативной памяти.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

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Из-за мер санитарно-эпидемиологического характера, которые пришлось усилить, пострадает производство микросхем ОЗУ, поэтому Micron придётся перераспределить заказы по другим предприятиям, но пока всё наладится, какое-то время будут наблюдаться перебои с поставками микросхем. Одновременно Micron повысит бдительность на территории мероприятия, проведя оперативную перепланировку помещений, обеспечив обеззараживание воздуха и тщательное соблюдение социальной дистанции. Контакты сотрудников во время их передвижения по территории предприятия будут отслеживаться автоматически.

#полупроводники #micron #китай #dram #пандемия #озу
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