Машина может стать хорошим компаньоном, как считает глава Tesla.

Пообещав через несколько лет создать человекоподобного робота Tesla Bot, генеральный директор одноимённой компании Илон Маск (Elon Musk) первоначально заявлял, что такие «помощники» будут использоваться для выполнения повторяющихся и однообразных операций, и в некоторых сферах замена человека роботами даже позволит предотвратить вырождение цивилизации. Как отмечает Electrek, в новом интервью Маск заявил, что человекоподобные роботы Tesla смогут индивидуально эволюционировать с точки зрения личности. Каждый робот будет подстраиваться под своего владельца, и не будет двух одинаковых подобных компаньонов.

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Источник изображения: Unreality Mag

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Кстати, сторонникам идеи о неизбежности «восстания машин» следует напомнить, что ранее Маск обещал ограничить характеристики Tesla Bot таким образом, чтобы человек мог либо побороть взбунтовавшуюся машину, либо убежать от неё. В ходе интервью глава Tesla подтвердил, что работоспособный прототип Bot будет представлен до конца следующего года, но при этом не стал конкретизировать, когда будет налажено массовое производство на предприятии в Техасе.