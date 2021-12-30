Пообещав через несколько лет создать человекоподобного робота Tesla Bot, генеральный директор одноимённой компании Илон Маск (Elon Musk) первоначально заявлял, что такие «помощники» будут использоваться для выполнения повторяющихся и однообразных операций, и в некоторых сферах замена человека роботами даже позволит предотвратить вырождение цивилизации. Как отмечает Electrek, в новом интервью Маск заявил, что человекоподобные роботы Tesla смогут индивидуально эволюционировать с точки зрения личности. Каждый робот будет подстраиваться под своего владельца, и не будет двух одинаковых подобных компаньонов.
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Кстати, сторонникам идеи о неизбежности «восстания машин» следует напомнить, что ранее Маск обещал ограничить характеристики Tesla Bot таким образом, чтобы человек мог либо побороть взбунтовавшуюся машину, либо убежать от неё. В ходе интервью глава Tesla подтвердил, что работоспособный прототип Bot будет представлен до конца следующего года, но при этом не стал конкретизировать, когда будет налажено массовое производство на предприятии в Техасе.