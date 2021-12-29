Агентство Reuters под конец года решило проанализировать все доводы в пользу сценария с захватом Тайваня китайскими военными и против него. Основатель TSMC, напомним, считает сосредоточение передового производства чипов на острове своего рода гарантией его безопасности. Представители оборонных структур Тайваня подобного оптимизма не разделяют, поскольку значительная часть предприятий TSMC сосредоточена вдоль ближайшей к Китаю береговой линии, которая считается наиболее вероятным направлением вторжения.
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Тайваньские военные даже провели учения, имитировавшие отражение атаки китайского десанта с моря, но представители КНР не без иронии отметили, что вся эта возня в реальной ситуации не имела бы особого смысла, поскольку значительная часть обороняющихся была бы повержена серией ракетных атак.
Китай пытается переманивать с Тайваня единичных ценных специалистов в полупроводниковой сфере, но особого эффекта эти шаги не обеспечивают, так как кадровый голод китайской отрасли подобным образом утолить нельзя. С другой стороны, ветераны вооружённых сил Тайваня считают, что в случае захвата острова китайские власти будут оберегать персонал профильных предприятий, ведь без его помощи интервенты не смогут сохранить ключевую отрасль промышленности.