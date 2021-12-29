Пищевое отравление заставило обратить внимание на быт персонала.

На позапрошлой неделе около 150 рабочих предприятия Foxconn на юге Индии, где собираются iPhone 12 и iPhone 13, были госпитализированы с признаками пищевого отравления, что вынудило Apple направить на место происшествия независимых аудиторов для проверки условий проживания сотрудников этого предприятия. На некотором удалении от места работы для них предусмотрено общежитие, а питанием сотрудников тоже обеспечивает работодатель.

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Как отмечает Nikkei Asian Review, прибывшая в Индию инспекция признала условия проживания рабочих предприятия Foxconn несоответствующими существующим нормам, и выдала подрядчику Apple предписание устранить проблемы. Пока это не будет сделано, предприятие не сможет вернуться к нормальному режиму работы.

Источник изображения: Reuters

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Местные власти также потребовали от Foxconn улучшить бытовые условия в общежитиях для сотрудников, обеспечив их резервными источниками электроснабжения, качественными питанием и пресной водой. Для производства Apple iPhone этот инцидент будет незаметным, но если смотреть на перспективу, то в Индии компания намеревается сформировать достаточно серьёзную производственную базу, поскольку выпускать электронику в Китае становится не только дорого, но и не совсем безопасно с точки зрения противостояния КНР и США.