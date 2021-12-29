На всех машинах, собираемых в Китае и США.

Когда в первой половине уходящего года глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила о переходе старших электромобилей Tesla на использование процессоров Ryzen в составе мультимедийных систем, эта победа не звучала так масштабно, как сейчас. По сути, на долю Model S и Model X приходится не более 10% производственной программы Tesla, а самыми массовыми электромобилями марки являются Model Y и Model 3. Последние собираются и в Китае, где уже давно перешли на процессоры AMD Ryzen, как поясняет сайт Electrek.

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Источник изображения: Electrek

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Китайские обозреватели даже сравнили быстродействие мультимедийных систем Tesla на базе AMD Ryzen и Intel Atom A3950, результаты оказались не в пользу продукции последней марки. Теперь собираемые в США электромобили Model 3 и Model Y тоже переведены на использование процессоров AMD Ryzen, поэтому можно считать, что процессоры Intel Atom из бортовых систем Tesla вытеснены окончательно.