Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры AMD Ryzen вытеснили Intel Atom из бортовых систем электромобилей Tesla
На всех машинах, собираемых в Китае и США.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Когда в первой половине уходящего года глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила о переходе старших электромобилей Tesla на использование процессоров Ryzen в составе мультимедийных систем, эта победа не звучала так масштабно, как сейчас. По сути, на долю Model S и Model X приходится не более 10% производственной программы Tesla, а самыми массовыми электромобилями марки являются Model Y и Model 3. Последние собираются и в Китае, где уже давно перешли на процессоры AMD Ryzen, как поясняет сайт Electrek.

реклама

Источник изображения: Electrek

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Китайские обозреватели даже сравнили быстродействие мультимедийных систем Tesla на базе AMD Ryzen и Intel Atom A3950, результаты оказались не в пользу продукции последней марки. Теперь собираемые в США электромобили Model 3 и Model Y тоже переведены на использование процессоров AMD Ryzen, поэтому можно считать, что процессоры Intel Atom из бортовых систем Tesla вытеснены окончательно.

#amd #intel #ryzen #tesla #электромобили tesla
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

AMD откажется от физического присутствия на CES 2022
Intel на CES 2022 расскажет о потребительских продуктах, автопилоте, играх и Интернете вещей
Власти Индии хотели бы увидеть в своей стране предприятие Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
136
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
87
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
93
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
34
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
9
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
12
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
19
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
7
Мои впечатления от игры Borderlands 2
9

Сейчас обсуждают

Xenos_One
13:10
не парься, откроют новое месторождения нефти и газа аккурат в центре Москвы ) И курс упадет ;)
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
Мавлет Компотов
13:09
Не люди, а категория лохов. Их раз не на крипте, так в игровом автомате наеб,,, т
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Xenos_One
13:09
ОКей, 20% я лично тебе гарантирую =)
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
ronoho
13:08
основатель и реально тот кто сидит и кодит это разные вещи. маск финансист, аферист, маркетолог и т.д., но не инженер, он сам лично ничего не создаёт.
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Yuri Myakotin
13:08
Прививки прививкам рознь. Есть те, которые дают стойкий иммунитет на всю жизнь (например, от кори) - их делать разумно. А вот всякие "против гриппа" и "против ковида" - бесполезны от слова совсем, ибо...
AMD откажется от физического присутствия на CES 2022
Иван Утконосов
13:08
Кодзима гений!
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Xenos_One
13:08
Ну это был бы лучший подарок от Морозного Деда =) Хотя не все с этим согласятся ;)
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
Мавлет Компотов
13:08
Согласен, и ты тоже
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Xenos_One
13:07
Ииии?
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
Мавлет Компотов
13:07
Лохотрон по твоему новаторство
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем