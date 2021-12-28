Китайская компания Blackview представила новый смартфон, который заключён в прочный корпус. Новинка называется Blackview BV8800. Она поступит в продажу в начале января следующего года, а первым покупателям будет доступна скидка.
Blackview BV8800 оборудован дисплеем с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Основная камера представлена четырёхмодульной системой, венцом которой выступает 50-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL JN1 производства компании Samsung. Камера поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта. Смартфон может похвастаться портретной съёмкой и ночным режимом.
Подсистема питания представлена встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 8380 мА*ч, в то время как за производительность отвечает однокристальная система MediaTek Helio G96. Чипсет имеет ядра cortex-A76 с пиковой частотой 2,05 ГГц и графический ускоритель Mali-G57. Поддержка сотовых сетей пятого поколения не предусмотрена.
На полном заряде аккумулятора ёмкостью 8380 мА*ч модель Blackview BV8800 способна проработать более суток. За счёт поддержки технологии быстрой зарядки можно полностью подзарядить АКБ за полтора часа. Мощность составляет 33 Вт.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11, которую дополняет фирменная прошивка Doke OS 3.0 компании Blackview. Новая версия программного обеспечения принесла поддержку интуитивных жестов для быстрой навигации, обновлённый пользовательский интерфейс и улучшила стабильность работы системы в целом.
Защита в Blackview BV8800 соответствует американскому военному стандарту MIL-SYD-810H. Кроме того, новинка не боится ни пыли, ни воды благодаря сертификации IP68 и IP69K.
Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 300 долларов. Однако, только 10 января 2022 года купить Blackview BV8800 на AliExpress можно будет за 200 долларов благодаря скидке в размере 100 долларов в честь старта продаж.