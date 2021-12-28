Процессоры AMD FX семейства Vishera вошли в историю мирового оверклокинга благодаря своей способности преодолевать рубеж в 8 ГГц с использованием криогенного охлаждения, хотя выпускались по 32-нм техпроцессу, весьма «зрелому» по нынешним меркам. Конкуренцию в сфере достижения подобных частот им могли составить разве что некоторые процессоры Intel Celeron D поколения Cedar Mill, но даже в этом случае они способны претендовать лишь на пятое место в абсолютном рейтинге.
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Пусть австралийский оверклокер Bilko свои экспериментом и не добился продвижения в разгоне процессора AMD FX-9590, свой экземпляр чипа он заставил работать на частоте 8217 МГц, а это уже восьмое место в модельном зачёте.
На указанной частоте при охлаждении жидким азотом процессор сохранил активность двух ядер.
Автора эксперимента, по его словам, больше всего удивило, что все компоненты системы до сих пор работают, включая и центральный процессор. Прелесть ретроклокинга как раз и заключается в готовности энтузиастов выжать из музейных экспонатов хотя бы один дополнительный мегагерц.