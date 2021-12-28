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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD FX-9590 в очередной раз разогнан до 8217 МГц
Но это никак не претендует на рекорд.
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Процессоры AMD FX семейства Vishera вошли в историю мирового оверклокинга благодаря своей способности преодолевать рубеж в 8 ГГц с использованием криогенного охлаждения, хотя выпускались по 32-нм техпроцессу, весьма «зрелому» по нынешним меркам. Конкуренцию в сфере достижения подобных частот им могли составить разве что некоторые процессоры Intel Celeron D поколения Cedar Mill, но даже в этом случае они способны претендовать лишь на пятое место в абсолютном рейтинге.

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Пусть австралийский оверклокер Bilko свои экспериментом и не добился продвижения в разгоне процессора AMD FX-9590, свой экземпляр чипа он заставил работать на частоте 8217 МГц, а это уже восьмое место в модельном зачёте.

Источник изображения: HWBot, Bilko

На указанной частоте при охлаждении жидким азотом процессор сохранил активность двух ядер.

Источник изображения: HWBot, Bilko

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Автора эксперимента, по его словам, больше всего удивило, что все компоненты системы до сих пор работают, включая и центральный процессор. Прелесть ретроклокинга как раз и заключается в готовности энтузиастов выжать из музейных экспонатов хотя бы один дополнительный мегагерц.

#amd #экстремальный разгон #amd fx #vishera #ретроклокинг
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