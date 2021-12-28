Запрет активности по майнингу криптовалют в Китае вызвал отток участников этого рынка в соседний Казахстан, и первое время местные власти встречали «криптовалютных беженцев» с распростёртыми объятиями. Как поясняет Nikkei Asian Review, к августу доля Казахстана в глобальной активности по майнингу криптовалют достигла внушительных 18,1%.
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К сожалению, ни стратегические соглашения, ни политическая воля чиновников не смогли предотвратить проблем с энергоснабжением, которые были вызваны резким наплывом майнеров в Казахстан. Пиковая величина энергопотребления превысила прошлогодние показатели на 1500 мегаватт, и многие крупные майнеры оказались разочарованы в своём решении перенести фермы в Казахстан. Инфраструктура местных электросетей к возросшим нагрузкам оказалась не готова, участились случаи отключения потребителей.
Попытки исправить всё за счёт ввода в эксплуатацию атомных электростанций не только вызывают беспокойство у общественности, но и потребуют нескольких лет для реализации проектов, а пока крупные майнеры и провайдеры сопутствующих услуг рассчитывают на строительство электростанций, потребляющих природный газ.