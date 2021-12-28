Минимум пять лет, но никак не четыре, о которых он говорит.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Аналитики Bernstein при формировании своих рекомендаций для желающих купить акции компаний технологического сектора с целью заработать на них в 2022 году не самым лестным образом высказались о ценных бумагах Intel. С фундаментальной точки зрения их цена сейчас выглядит низкой, но это не означает, что инвестиции в акции Intel смогут принести быстрый доход.

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Источник изображения: Intel

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По мнению экспертов Bernstein, нынешние проблемы Intel копились на протяжении десяти лет, и устранить их удастся за пять или десять лет, не раньше. Усилия нынешнего главы компании Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) по ускорению процесса возрождения Intel похвальны, но плоды принесут явно не в следующем году. Он и сам недавно признался, что при оценке собственной деятельности в краткосрочной перспективе не ждёт лестных отзывов от акционеров инвесторов, но рассчитывает на отдачу в долгосрочной перспективе.