Ресурс VideoCardz, судя по вспышке активности, долго копил профильную информацию, и при содействии сочувствующих инсайдеров смог опубликовать сегодня первое изображение графического процессора AMD Navi 24, который ляжет в основу видеокарт Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400.
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Если Navi 14 обладает площадью кристалла 158 кв.мм, то Navi 24, согласно предположениям источника, будет обладать площадью не более 141 кв.мм. В полной конфигурации Navi 24 располагает 1024 потоковыми процессорами. Разрядность шины памяти ограничена 64 битами, а объём памяти типа Infinity Cache сокращён до 16 Мбайт.
Попутно публикуются изображения эталонных видеокарт Radeon RX 6500 XT (на иллюстрации выше) и Radeon RX 6400 (на иллюстрации ниже).
Если первая будет представлена уже 19 января и будет поставляться партнёрами AMD на розничный рынок, то вторая может ограничить сферу своего распространения OEM-сегментом, и купить её можно будет только в составе готовых компьютеров.
О графических новинках AMD глава Лиза Су (Lisa Su) должна поведать в ходе презентации на следующей неделе.