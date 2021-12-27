Каждое новое поколение процессоров Intel и AMD рано или поздно попадает в руки любителей снять с них крышку, поэтому старшие модели Alder Lake-S этой участи тоже избежать не смогли. Судя по изображениям, опубликованным японскими СМИ, процессоры Alder Lake-S используют в качестве термоинтерфейса состав, напоминающий припой, как и некоторые из их предшественников.
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При этом между моделями Core i9-12900K, Core i9-12900KF и Core i7-12700KF нет различий по форме кристалла, хотя эти процессоры обладают разным количеством вычислительных ядер или статусом графической подсистемы. Вполне закономерно, что при создании этой части ассортимента Intel не разрабатывала отдельный кристалл уменьшенной площади. Впрочем, остаётся дождаться выхода младших версий процессоров Alder Lake-S, чтобы понять, на каком рубеже произошла неизбежная оптимизация расхода кремния.