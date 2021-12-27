Китайские таксисты вряд ли обрадуются их появлению.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В некоторых городах США уже разрешены испытания автомобилей, способных передвигаться без вмешательства водителя, но из соображений безопасности их передвижение пока всё равно контролируется либо сидящим за рулём испытателем, либо удалённым оператором. Как отмечает Reuters, китайская компания Jidu Auto в 2023 году рассчитывает приступить к массовому производству электромобилей с четвёртым уровнем автономности, который лишь на одну ступень находится ниже вершины по классификации SAE.

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Источник изображения: Reuters

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Это означает, что созданный совместно с Baidu электромобиль на платформе Geely будет основную часть времени управляться автоматически, но привычные человеку органы управления в салоне будут сохранены, чтобы автоматика могла передавать полномочия водителю. Нельзя исключать, что созданные под маркой Jidu Auto робомобили в итоге будут использоваться в автоматизированных таксопарках. Основателями марки Jidu являются поисковый гигант Baidu и китайский автопроизводитель Geely, которому принадлежит шведская компания Volvo Cars.