Полупроводники и ЖК-панели окажутся в фокусе внимания.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как сообщает DigiTimes, с января будущего года тайваньские власти намереваются ввести новые правила согласования сделок, подразумевающих доступ китайских инвесторов к ключевым технологиям тайваньских компаний. Особое внимание уделяется сегменту производства полупроводниковых изделий и жидкокристаллических панелей.

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Источник изображения: TSMC

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Интересно, что для сторон сделок в сфере разработки полупроводниковых компонентов и их упаковки установлен порог капитализации бизнеса в $50 млн. Те компании, которые обладают меньшей капитализацией, смогут проходить согласование сделок в упрощённом режиме. С января более крупные сделки будут должны проходить дополнительное согласование со специальным комитетом. Это не помешало тайваньской компании ASE Technology продать китайским инвесторам четыре своих предприятия в декабре, поскольку новые правила ещё не вступили в силу, да и оборудование на этих предприятиях было не самым современным, что и усыпило бдительность тайваньских регуляторов.