Среди процессоров с восемью ядрами.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Немецкий энтузиаст sergmann заставил свой экземпляр процессора Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S работать на частоте 6900 МГц с сохранением активности восьми ядер и шестнадцати потоков. По сути, он просто отключил энергоэффективные ядра серии E, оставив только производительные ядра серии P.

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Источник изображения: HWBot, sergmann

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Это позволило на заданной частоте набрать 11043 балла в Cinebench R20 и закрепиться на втором месте не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. Для охлаждения процессора применялся жидкий азот, в основе стенда лежала материнская плата Gigabyte Z690 Aorus Tachyon, а в качестве термоинтерфейса применялся состав Thermal Grizzly.