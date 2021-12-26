Тенденции приходится предугадывать заранее.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Руководитель группы разработчиков Alder Lake Ади Йоаз (Adi Yoaz) в своём интервью касался довольно специфических тем, которые по своей популярности не могут сравниться с социологическими провокациями на тему «сказочных оленей», но это не повод в это сложное для всех охотников за информационными поводами время отказываться от интересной публикации технического содержания.

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Источник изображения: Intel

Как пояснил ветеран израильского исследовательского центра Intel Ади Йоаз, при выборе объёма кеш-памяти новых процессоров специалисты компании исходят из двух соображений. Во-первых, сама по себе новая процессорная архитектура должна быть сбалансирована на всех уровнях. Ёмкость кеша должна быть достаточной для эффективной реализации тех или иных технических решений, заложенных в новые процессоры.

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Во-вторых, компания при проектировании пытается предугадать эволюцию вычислительных нагрузок на ближайшие годы. Моделируя различные типы нагрузок на этапе разработки процессоров, специалисты Intel пытаются понять, в каких из них новая микроархитектура проявит себя лучше. По сути, как поясняет Ади Йоаз, нагрузки и микроархитектура в известной степени повторяют проблему выбора между курицей и яйцом – спорить о том, что первично, можно до бесконечности.