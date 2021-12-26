Представитель Пуэрто-Рико на страницах HWBot продемонстрировал не совсем обычное применение процессора Intel Core i9-12900K. Последний был разогнан при помощи системы фазового перехода до 5600 МГц с сохранением активности всех 16 ядер (8 + 8) и 24 потоков, что позволило двум видеокартам AMD Radeon R9 295X2 занять третье место в 3DMark11 Performance с результатом 57 446 баллов.
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Это достижение интересно ещё и тем, что на каждой из видеокарт имеется по два графических процессора. Таким образом, всего система обеспечила наличие четырёх графических процессоров. Частоты видеокарт были повышены до 1200/6240 МГц при помощи водоблоков. Результат соответствует третьему месту среди всех систем с четырьмя графическими процессорами.
В модельном зачёте этот результат стал лучшим среди других девяти, которые тоже подразумевали использование связки из двух видеокарт Radeon R9 295X2.