Четыре графических процессора довольствовались водоблоками.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Представитель Пуэрто-Рико на страницах HWBot продемонстрировал не совсем обычное применение процессора Intel Core i9-12900K. Последний был разогнан при помощи системы фазового перехода до 5600 МГц с сохранением активности всех 16 ядер (8 + 8) и 24 потоков, что позволило двум видеокартам AMD Radeon R9 295X2 занять третье место в 3DMark11 Performance с результатом 57 446 баллов.

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Источник изображения: HWBot, chispy

Это достижение интересно ещё и тем, что на каждой из видеокарт имеется по два графических процессора. Таким образом, всего система обеспечила наличие четырёх графических процессоров. Частоты видеокарт были повышены до 1200/6240 МГц при помощи водоблоков. Результат соответствует третьему месту среди всех систем с четырьмя графическими процессорами.

Источник изображения: HWBot, chispy

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В модельном зачёте этот результат стал лучшим среди других девяти, которые тоже подразумевали использование связки из двух видеокарт Radeon R9 295X2.