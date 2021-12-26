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Новости Hardware Алексей Сычёв
Молчание золото: японские власти засекретят все важные для безопасности страны патенты
Упущенную выгоду от лицензирования разработок за рубеж будут компенсировать из бюджета страны.
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Обособиться от Китая в наши дни стараются не только США, но их ближайшие союзники в азиатском регионе. Например, как сообщает Nikkei Asian Review, в феврале японские парламентарии приступят к рассмотрению законопроекта о защите интеллектуальной собственности, позволяющего засекретить все стратегически важные для национальной безопасности и экономики разработки. Специальная комиссия будет определять, нужно ли то или иное изобретение регистрировать в публичном реестре патентов, либо его нужно засекретить. В последнем случае даже по истечении 18 месяцев с момента регистрации патент не появится в общедоступной базе на сайте патентного ведомства.

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Источник изображения: Reuters

Таким образом японские чиновники хотят ограничить доступ «недоброжелателей» к разработкам японских специалистов в сфере ядерной энергетики и квантовых вычислений. Чтобы подающим заявки японским компаниям не приходилось нести потери от упущенных лицензионных отчислений, власти страны готовы компенсировать им до 5% выручки на протяжении 20 лет.

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Одновременно власти Японии намереваются ограничить использование импортного оборудования компаниями, работающими в инфраструктурной сфере. Операторы связи, банки и энергетики не смогут бесконтрольно закупать зарубежное оборудование – прежде всего, китайское. Специальная комиссия будет согласовывать подобные закупки, и если у неё появятся основания подозревать такое оборудование в неблагонадёжности с точки зрения кибербезопасности, то закупка не будет одобрена.

#китай #япония #импортозамещение #патенты
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