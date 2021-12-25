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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Израильские специалисты Intel приложат руку к созданию процессоров Meteor Lake
А вот Rocket Lake – это детище индийских специалистов.
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Даже наличие англоязычной версии интервью с Ади Йоазом (Adi Yoaz) на страницах немецкого сайта HardwareLUXX не добавило ему популярности в русскоязычной среде, поэтому в субботний блок новостей выдержки из него вошли просто в обязательном порядке.

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Источник изображения: Intel, HardwareLUXX

Дело в том, что Ади Йоаз около двадцати пяти лет проработал в Intel, в разной степени участвуя в создании процессорных архитектур. Сейчас он возглавляет исследовательский центр в Израиле, который с начала века подарил уже не одно успешное поколение процессоров Intel. В начале двухтысячных годов он также способствовал формированию подразделения в Остине, штат Техас, где ныне разрабатываются идейные наследники процессоров Atom – так называемые энергоэффективные ядра.

Конкурирующая команда разработчиков действует в Портленде, штат Орегон. Они чередуются с израильскими коллегами в праве выпустить на рынок новые процессоры Intel, на представленной иллюстрации семейства израильской разработки помечены зелёным. Как видно, процессоры Alder Lake и Sapphire Rapids были разработаны именно специалистами в израильской Хайфе. Их преемники тоже разрабатываются командой, возглавляемой Ади Йоазом. Это будут клиентские процессоры Meteor Lake и серверные Granite Rapids, выпускаемые по технологии Intel 4, которая ранее соответствовала 7-нм техпроцессу.

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Как он сам поясняет, есть у Intel и другие филиалы. Например, индийские специалисты недавно помогли разработать процессоры Rocket Lake с архитектурой Cypress Core, адаптировав уже существующую архитектуру в 10-нм исполнении к возможностям производства по 14-нм технологии.

#intel #процессоры #alder lake #rocket lake #sapphire rapids #meteor lake #индия #израиль
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