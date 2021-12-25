Китайские власти начали активно теснить майнеров, действовавших на территории КНР, ещё в мае этого года. Первыми под удар попали крупные майнеры, которые были вынуждены либо прекратить свою деятельность, либо перенести вычислительные мощности за пределы страны. Помимо США, популярным направлением их миграции стали Казахстан и Россия.
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Частные майнеры продолжают в подпольном режиме работать в Китае, как утверждает Bloomberg со ссылкой на китайское издание Economic Daily. Власти страны намерены положить конец и их деятельности, усилив контроль на местах и устранив законодательные лазейки.
По словам государственных китайских СМИ, злоупотребляют правилами в этой сфере продавцы компьютерных комплектующих, сотрудники некоторых государственных предприятий и учреждений, а также операторы интернет-кафе. Региональным властям в Китае предписано взять на вооружение новейшие технологии для выявления очагов майнинга на подконтрольной им территории.