Через год тайваньская компания TSMC готова будет приступить к серийному производству 3-нм продукции, хотя её руководство ранее отмечало, что выручку от поставки соответствующих компонентов клиентам она начнёт получать лишь в первом квартале 2023 года. Популярный тайваньский сайт DigiTimes утверждает, что на первых порах Apple и Intel смогут на равных бороться за право получать от TSMC свою 3-нм продукцию.
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Основную часть выручки TSMC на первых этапах освоения новой литографии, как принято считать, до сих пор обеспечивала компания Apple. Теперь за квоты готова бороться и корпорация Intel, глава которой недавно посещал Тайвань для проведения переговоров на эту тему. Тот факт, что Intel сможет получить равные с Apple квоты на выпуск 3-нм продукции, косвенно говорит об успехе этих переговоров.