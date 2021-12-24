Безопасность – это вам не игрушки.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Американское агентство NHTSA только начало расследование в отношении 580 тысяч выпущенных с 2017 года электромобилей Tesla, а компания уже отключила опасную, по мнению ведомства, развлекательную функцию, как поясняет Electrek. Напомним, что до сих пор бортовая развлекательная система позволяла запустить на переднем дисплее игру даже во время движения, если пользователь подтверждал в диалоговом окне, что является пассажиром, а не водителем.

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Источник изображения: Electrek

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На устранение потенциально опасной функции Tesla потребовалось не так много времени, ведь программное обеспечение обновляется «по воздуху», и как только запрет на включение игрового режима в движении докатится до всех 580 тысяч электромобилей, их можно будет признать более безопасными. Запустить игру на центральном дисплее консоли можно будет только при условии, что электромобиль неподвижен.