Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вне игры: Tesla заблокировала игровой режим в движении после жалобы регулятора
Безопасность – это вам не игрушки.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Американское агентство NHTSA только начало расследование в отношении 580 тысяч выпущенных с 2017 года электромобилей Tesla, а компания уже отключила опасную, по мнению ведомства, развлекательную функцию, как поясняет Electrek. Напомним, что до сих пор бортовая развлекательная система позволяла запустить на переднем дисплее игру даже во время движения, если пользователь подтверждал в диалоговом окне, что является пассажиром, а не водителем.

реклама

Источник изображения: Electrek

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

На устранение потенциально опасной функции Tesla потребовалось не так много времени, ведь программное обеспечение обновляется «по воздуху», и как только запрет на включение игрового режима в движении докатится до всех 580 тысяч электромобилей, их можно будет признать более безопасными. Запустить игру на центральном дисплее консоли можно будет только при условии, что электромобиль неподвижен.

#игры #tesla #электромобили tesla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские регуляторы выразили озабоченность тем, что водители Tesla могут играть за рулём
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
38
Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
54
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
71
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
30
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
17
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
6
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
+

Сейчас обсуждают

whitespirit
09:30
Это я удачно зашёл в тред на консилиум вирусологов.
Билл Гейтс заявил, что Омикрон может быть самой сложной частью пандемии
Alagar81
09:29
Всё очень спорно что ты написал, большинство ограничено в деньгах и им не имеет смысла этому следовать если процессор и все остальное ниже среднего. Если у меня нет ограничений (в разумных пределах) я...
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
Михаил Авраменко
09:29
И снова криптопетух по имени Shuvalof Yuri знатно прогорел :) Радостно и приятно смотреть на его истошные вопли :)
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
pOdOnOg
09:26
Чё, кто-то ещё на 3090 играет?...)))
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
Дмитрий
09:26
Даже помню какие то мощности амд выкупила Россия
Intel готова потратить $9 млрд на строительство предприятия в Италии
Kozma
09:24
https://orfogrammka.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%B...
Владелец Tesla Model S взорвал дорогостоящий электрокар с помощью 30 кг динамита
Kozma
09:23
Да там хлама какого-то насыпали. Видно детали, которых в видеокарте нет. Например несколько заглушек для системного блока.
Владелец Tesla Model S взорвал дорогостоящий электрокар с помощью 30 кг динамита
Дмитрий
09:22
Так сказал будто они работать хотят)) если тока наши мигранты
Intel готова потратить $9 млрд на строительство предприятия в Италии
wwr222
09:21
Херню не неси.Под базовые 11400 и подобные обосрался твой топовый чипсет.Точно также,как и "максимальное количество поддерживаемой периферии".Для одного условного М2 и жесткого хватит почти любой плат...
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
wolfire
09:20
очень скромное жильё это однушка в хрущевке тут он прав, дома за 12$ вообще сложно отыскать в мире, самый дорогой стоит пол лярда всего, а тут 12 приписали https://bugaga.ru/interesting/1146752192-top...
Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем