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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel разрабатывает аппаратные решения для работы с технологией блокчейн
И она туда же?
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Ресурс VideoCardz изложил основные тезисы, сформулированные Раджой Кодури (Raja Koduri) в интервью каналу DrLupo. Старший вице-президент Intel, который курирует вопросы развития графических решений, признался, что использует инженерный образец дискретной видеокарты семейства Arc Alchemist на собственном компьютере, а партнёры компании аналогичные образцы уже активно получают и тестируют. Впрочем, даже при условии начала выпуска самих графических процессоров компанией TSMC, говорить о широкой их доступности придётся не так скоро, поскольку проблему дефицита никто не отменял.

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Источник изображения: VideoCardz

Хотя Кодури и дал понять, что майнинговые фермы не являются приоритетной сферой применения дискретных графических решений семейства Arc, компания Intel уже разрабатывает аппаратные ускорители для работы с технологией блокчейн. Можно сделать вывод, что это будут две разные линейки продуктов.

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Если же говорить об игровых продуктах, то Intel не собирается реализовывать на аппаратном уровне возможность объединения в одной системе нескольких графических процессоров для совместного ускорения игр, хотя и признаёт, что при помощи программных манипуляций это будет возможно на неофициальном уровне. Через несколько лет программное обеспечение Intel должно позволить пользователям предоставлять доступ к ресурсам своих дискретных графических решений единомышленникам в удалённом режиме. По сути, геймер сможет позволить своему приятелю воспользоваться удалённым игровым компьютером, если у второго нет соответствующих аппаратных ресурсов. Это будет напоминать облачный гейминг, но без преимущественного использования серверной инфраструктуры.

#intel #видеокарты #раджа кодури #блокчейн #arc alchemist
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