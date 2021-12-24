И она туда же?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ресурс VideoCardz изложил основные тезисы, сформулированные Раджой Кодури (Raja Koduri) в интервью каналу DrLupo. Старший вице-президент Intel, который курирует вопросы развития графических решений, признался, что использует инженерный образец дискретной видеокарты семейства Arc Alchemist на собственном компьютере, а партнёры компании аналогичные образцы уже активно получают и тестируют. Впрочем, даже при условии начала выпуска самих графических процессоров компанией TSMC, говорить о широкой их доступности придётся не так скоро, поскольку проблему дефицита никто не отменял.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

Хотя Кодури и дал понять, что майнинговые фермы не являются приоритетной сферой применения дискретных графических решений семейства Arc, компания Intel уже разрабатывает аппаратные ускорители для работы с технологией блокчейн. Можно сделать вывод, что это будут две разные линейки продуктов.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Если же говорить об игровых продуктах, то Intel не собирается реализовывать на аппаратном уровне возможность объединения в одной системе нескольких графических процессоров для совместного ускорения игр, хотя и признаёт, что при помощи программных манипуляций это будет возможно на неофициальном уровне. Через несколько лет программное обеспечение Intel должно позволить пользователям предоставлять доступ к ресурсам своих дискретных графических решений единомышленникам в удалённом режиме. По сути, геймер сможет позволить своему приятелю воспользоваться удалённым игровым компьютером, если у второго нет соответствующих аппаратных ресурсов. Это будет напоминать облачный гейминг, но без преимущественного использования серверной инфраструктуры.