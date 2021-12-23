Компания Tronsmart анонсировала полностью беспроводные наушники Onyx Prime вместе с портативными колонками Studio и Splash 1. В честь дебюта трио новинок производитель решил устроить новогодний розыгрыш призов на официальном сайте.
Пользователи получать возможность выиграть игровые гарнитуры, беспроводные наушники и музыкальные колонки, хранящиеся в подарочных коробках. Они станут прекрасным подарком на Новый год. Акция стартует 23 декабря и продлится до 31 декабря 2021 года.
Первый приз – Tronsmart Onyx Prime. Это TWS-наушники с гибридными двойными динамиками. Официальная цена модели составляет 70 долларов. гарнитура оборудована современными чипом Qualcomm, который отвечает за обеспечения высококачественного звучания.
Полностью беспроводные наушники могут похвастаться эквалайзером с возможностью настройки восьми аудиопрофилей. Tronsmart Onyx Prime могут проработать на одной полной зарядке до 7 часов. Кейс, который отличается компактными габаритными размерами и без труда помещается в карман, продлевает автономность почти в шесть раз, до 40 часов.
Второй приз – портативная колонка Tronsmart Studio SoundPulse. Стоимость тоже составляет 70 долларов. Она комплектуется 30-ваттным динамиком и поддерживает технологию TuneConn, которая позволяет подключать до сотни колонок к одному девайсу. Синхронизация выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.
Время автономной работы составляет 15 часов при средней громкости. На полную подзарядку аккумуляторной батареи через разъём USB Type-C уходит порядка трёх часов. Для настройки параметров воспроизведения музыки компания разработала специальное программного обеспечение, которое распространяется на бесплатной основе.
Корпус Tronsmart Studio SoundPulse изготовлен из закалённого алюминия, который к минимуму сводит искажения, обеспечивая тем самым качественное и динамическое звучание. Технология SoundPulse отвечает за чёткий и чистый звук. Для басов в колонке предусмотрен квартет пассивных излучателей.
Третий приз – Tronsmart Splash 1. Это ещё одна портативная музыкальная колонка, но стоит она более чем вдвое дешевле предыдущей модели. Обойдётся она примерно в 30 долларов при покупке на официальном сайте китайской компании.
Из названия понятно, что устройство имеет защиту от брызг. Она соответствует стандарту IPX7, то есть колонку можно использовать в душе и во время дождя. Мощность динамика составляет 15 Вт. Новинка обеспечивает прекрасный тональный бас, насыщенный вокал и чистые высокие частоты без искажений вне зависимости от места воспроизведения звука.
Технология True Wireless Stereo позволяет синхронизировать звучание с двух колонок Tronsmart Splash 1. Ёмкость встроенного аккумулятора в новинке составила 2000 мА*ч. Это хватит для 24 часов воспроизведения музыки при средней громкости. На подзарядку батареи через симметричный разъём USB-C уходит порядка двух часов. Подключения колонки к смартфонам выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.