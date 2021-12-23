По крайней мере, она алюминиевая.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Главному герою серии анекдотов про Штирлица в одном из сюжетов обеспечивать скрытность своей миссии мешали волочащийся за ним парашют, головной убор с характерным знаком отличия и пачка табачных изделий советского производства. В отличие от этого мифического персонажа, ценители талантов AMD не скрывают своих пристрастий, а потому готовы платить деньги за фанатскую атрибутику, ассортимент которой фирменный интернет-магазин непрерывно расширяет.

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Источник изображения: AMD

Действительно полезным приобретением для владельцев мобильных устройств может стать алюминиевая подставка с логотипом AMD – как утверждается в описании, он наносится на чёрную поверхность из анодированного алюминия белым цветом, хотя на иллюстрации заметно, что изображение логотипа просто наложено на фотографию аксессуара в графическом редакторе.

Источник изображения: AMD

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Высота подставки превышает 107 мм, в вертикальной части предусмотрены отверстия для отвода кабеля питания. Аксессуар рассчитан на размещение смартфона или планшета с размером диагонали экрана от 4 до 10 дюймов. Подставка оценена в $12,99.