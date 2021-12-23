Обладатели 580 тысяч электромобилей марки подвергают себя опасности.

По информации Reuters, американское ведомство NHTSA, которое в США отвечает за безопасность дорожного движения, начало расследование в отношении 580 тысяч электромобилей марки Tesla, проданных с 2017 года и находящихся в эксплуатации. По мнению чиновников, компания предприняла недостаточно мер для предотвращения возможности играть на центральной консоли во время движения.

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Источник изображения: Tesla

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По сути, как поясняет ведомство, Tesla в своём интерфейсе лишь просит собравшегося запустить игру во время движения человека, подтвердить, что он является пассажиром, а не водителем. Ничто не мешает водителю выдать себя за пассажира и приступить к опасному развлечению прямо во время движения. До декабря 2020 года, как отмечает NHTSA, возможность запустить игру работала лишь на неподвижном электромобиле, но позже стала доступна переднему пассажиру во время движения. Американские регуляторы в ноябре этого года уже заставили Mercedes-Benz отозвать 227 проданных в США автомобилей 2021 года выпуска, в которых настройки бортовой развлекательной системы допускали просмотр телепередач и интернет-страниц на центральном дисплее во время движения.