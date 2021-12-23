Между двух огней.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как отмечает Reuters, на своей официальной странице в китайской социальной сети в Weibo корпорация Intel извинилась за необходимость уведомить поставщиков о прекращении использования товаров и услуг, так или иначе связанных с автономным округом в Синьцзяне, но при этом сослалась на требования американского законодательства, которые подталкивают её наложить на собственных поставщиков подобные ограничения.

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Источник изображения: Reuters

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Собственная позиция Intel по вопросу ничего в данном случае не решает, как предпочли пояснить представители компании, даже если бы она отличалась от генеральной линии Вашингтона. Корпорация выражает надежду на развитие плодотворного сотрудничества с китайскими партнёрами. Западные страны упрекают власти Китая в негуманном обращении с жителями Синьцзяна, говоря о нарушении гражданских прав более миллиона граждан КНР.