Политика в очередной раз мешает бизнесу.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Взаимоотношения центральных властей КНР и уйгурского национального меньшинства, проживающего в районе Синьцзяна, давно стали камнем преткновения для западных стран, пытающихся строить бизнес с китайскими поставщиками. Некоторые государства считают, что власти Китая пренебрегают гражданскими правами жителей этого района, используют их принудительный труд и всячески ограничивают свободу. Внутри Китая подобные санкции со стороны западных стран и компаний тоже вызывают негативную реакцию, что в целом плохо сказывается на экономическом взаимодействии.

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Как сообщает Bloomberg, поведение корпорации Intel в очередной раз подверглось критике китайской общественности, после того как подверглось огласке содержание письма, которое она направила своим китайским поставщикам.

Источник изображения: Foreign Policy

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В тексте документа Intel призывает своих китайских поставщиков не использовать труд жителей Синьцзяна или материалы местного происхождения. Западный бизнес тем самым пытается показать, что не поощряет предполагаемые притеснения национальных меньшинств со стороны центральных властей Китая. Впрочем, для Intel подобное ограничение вряд ли может иметь какие-то существенные последствия в производственном выражении, ведь в указанном районе КНР преимущественно добывается и обрабатывается хлопок, а типовая продукция Intel далека от данного вида деятельности. Зато росту националистических настроений в Китае соответствующие заявления Intel могут способствовать. Для компании, которая четверть прошлогодней выручки получила в Китае, это может иметь некоторые репутационные и финансовые последствия. Вряд ли дело дойдёт до бойкота продукции Intel, ведь в Китае её почти нечем заменить, если не считать изделия конкурирующей AMD.