И потеря доступа к китайскому рынку их вряд ли огорчит.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание Semiconductor Digest ссылается на свежую статистику ассоциации SEMI, согласно которой выручка американских поставщиков оборудования для изготовления полупроводниковых компонентов в ноябре выросла на 5 % последовательно до $3,93 млрд и увеличилась сразу на 50,6% в годовом сравнении.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

В целом, как отмечает источник, по итогам текущего года выручка поставщиков оборудования может вырасти на 44,7% до $103 млрд, а следующий год участники рынка завершат с выручкой в размере $114 млрд. Росту объёмов поставок оборудования для изготовления чипов не мешает даже дефицит комплектующих.