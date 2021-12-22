Издание Semiconductor Digest ссылается на свежую статистику ассоциации SEMI, согласно которой выручка американских поставщиков оборудования для изготовления полупроводниковых компонентов в ноябре выросла на 5 % последовательно до $3,93 млрд и увеличилась сразу на 50,6% в годовом сравнении.
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В целом, как отмечает источник, по итогам текущего года выручка поставщиков оборудования может вырасти на 44,7% до $103 млрд, а следующий год участники рынка завершат с выручкой в размере $114 млрд. Росту объёмов поставок оборудования для изготовления чипов не мешает даже дефицит комплектующих.