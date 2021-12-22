Вместо ключа достаточно будет предъявить физиономию.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Системы биометрической аутентификации постепенно приживаются не только в мобильных устройствах и банковской сфере, но и на транспорте. Как отмечает Business Korea, ещё в августе 2019 года корейская компания LG Electronics подала заявку на регистрацию патента, описывающего использование салонной камеры для опознавания водителя по лицу.

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Источник изображения: Business Korea

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В сочетании с камерой должен работать специализированный процессор. Опознавая автовладельца и членов его семьи, система сможет запускать двигатель без ключа, а также следить за состоянием находящегося за рулём человека. Недалёк тот день, когда автомобиль будет встречать неподготовленного владельца неприветливым вопросом: «Ты кто такой некрасивый?»