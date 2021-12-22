Растут риски и капитальные затраты.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

К фаворитам фондового рынка в технологическом секторе специалисты UBS предпочитают отнести не только AMD, Micron и Marvell, но и компанию NVIDIA. Последняя из компаний успешно формирует стабильные источники выручки, включая и программное обеспечение, поэтому сомневаться в эффективности развития её бизнеса в среднесрочной перспективе не приходится.

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Источник изображения: Bloomberg

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Иначе обстоят дела у Intel, как отмечают авторы прогноза. По их мнению, процессорный гигант уже начинает сокращать разрыв в производительности своих процессоров с ближайшим конкурентом в лице AMD, выпуская процессоры Alder Lake и Sapphire Rapids, но инвесторов беспокоят растущие капитальные затраты и непредсказуемость авантюры с выходом на рынок контрактных услуг.