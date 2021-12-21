Сочетание прогрессивного и консервативного.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В новых рыночных условиях автопроизводители вынуждены искать новые бизнес-модели. Кто-то развивает услуги с использованием автомобилей по подписке или фирменные службы роботизированных такси, прочие пытаются наладить стабильный поток выручки от реализации клиентам программных обновлений на протяжении срока эксплуатации машины. Как поясняет Reuters, являющаяся крупнейшим автопроизводителем в мире корпорация Toyota Motor тоже вынуждена проявлять гибкость в этом вопросе.

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Источник изображения: Pixabay

В конце января японским клиентам марки будет предложен сервис Kinto Factory, сочетающий возможности модернизации старых моделей и их индивидуализации. Десятилетиями Toyota штамповала автомобили с усреднённым дизайном и консервативным оснащением, ставя во главу угла надёжность и снижение издержек за счёт унификации и реализации машин в ограниченном ассортименте фиксированных комплектаций.

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Теперь же, чтобы выжить, она готова предложить автовладельцам услуги по замене штатных электронных устройств на более новые, модернизации программного обеспечения и добавлению новых функций безопасности. К подобному шагу японскую корпорацию подтолкнуло осознание того факта, что люди начали дольше эксплуатировать один и тот же автомобиль. Некоторые при этом не хотели бы жертвовать некоторыми современными функциями, поэтому своего рода «придворное ателье» в этом смысле определённо найдёт клиентов среди обладателей машин марки Toyota. Если эксперимент докажет свою успешность на территории Японии, в будущем компания рассмотрит возможность его расширения на другие рынки.